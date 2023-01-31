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8 минут назад

Эксперт указал на неожиданные плюсы ухода западных брендов для россиян

Лера Букина

После ухода западных компаний с российского рынка и изменения количества рекламы качество жизни россиян нормализовалось. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Эксперт указал на неожиданные плюсы ухода западных брендов для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пропаганда потребительского образа жизни приводила к совершению неосознанных покупок.

Собеседник указал на падение потребительской активности в стране. При этом, как уточнил он, финансовое положение граждан в целом не ухудшилось. Некоторые же смогли его улучшить, добавил Зубец.

«Уход западных брендов с российского рынка резко обвалил рекламу и пропаганду потребительского образа жизни. Произошла нормализация стандартов качества жизни, результатом которой стало снижение потребительской активности при том, что у людей деньги есть», - подчеркнул эксперт.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по ВВП России. Им были пересмотрены в сторону улучшения оценки экономического развития. МВФ ожидает повышения ВВП на 0,3% в этом году. В следующем он увеличится на 2,1%, считает он.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о состоянии экономики страны в условиях ограничений Запада. По его словам, текущие данные демонстрируют, что власти смогли ограничить эффект от них. Лавров подчеркнул, что Россия подстраивается под новые реалии и старается решать ключевые задачи.

Общество,Алексей Зубец,Сергей Лавров,МИД России,Финансовый университет,Международный валютный фонд,
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