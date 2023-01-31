Эксперт указал на неожиданные плюсы ухода западных брендов для россиян

После ухода западных компаний с российского рынка и изменения количества рекламы качество жизни россиян нормализовалось. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, пропаганда потребительского образа жизни приводила к совершению неосознанных покупок.

Собеседник указал на падение потребительской активности в стране. При этом, как уточнил он, финансовое положение граждан в целом не ухудшилось. Некоторые же смогли его улучшить, добавил Зубец.

«Уход западных брендов с российского рынка резко обвалил рекламу и пропаганду потребительского образа жизни. Произошла нормализация стандартов качества жизни, результатом которой стало снижение потребительской активности при том, что у людей деньги есть», - подчеркнул эксперт.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по ВВП России. Им были пересмотрены в сторону улучшения оценки экономического развития. МВФ ожидает повышения ВВП на 0,3% в этом году. В следующем он увеличится на 2,1%, считает он.