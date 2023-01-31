Сын Никулина ответил на слухи о двойном гражданстве отца

Генеральный директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин вернется в Россию 8 февраля, сообщил его сын Юрий Никулин. Он также опроверг сведения о двойном гражданстве отца. Об этом пишет ТАСС.
Ранее появилась информация, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить Максима Никулина на предмет иностранного финансирования и провести обстоятельства о якобы получении двойного гражданства. Однако его сын опроверг сведения о гражданстве в Монако.
«Нет, это не так. Максим Юрьевич гражданин РФ. В Монако у него вид на жительство», - сказал Юрий Никулин.
Никулин также добавил, что его отец возвращается в Россию 8 февраля, после посещения Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Он уточнил, что его поездка не имеет отношения к иностранному финансированию. По словам Никулина, на фестивале отец был как частное лицо, «прилетел за свой счет, жил в своей квартире».