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16 минут назад

Мурашко заявил, что в РФ больше детей с онкологией стало стоять на учете

Газета.Ruиещё 3

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, что в стране увеличилось число детей с онкологическими заболеваниями, стоящих на учете. Об этом сообщает РИА Новости.

Мурашко: в РФ больше детей с онкологией стало стоять на учете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Количество детей, которые сегодня находятся с онкологическими заболеваниями на учете, возросло», — сказал Мурашко.

Министр не назвал конкретных цифр, но отметил, что рост числа стоящих на учете онкобольных детей объясняется более качественным лечением.

«Технологии лечения позволяют сохранять жизнь и излечивать», — прокомментировал глава ведомства.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что цены на жизненно важные лекарства на российском рынке выросли на 1,9% по итогам 2022 года. При этом увеличение стоимости медицинских препаратов, находящихся вне списка критически необходимых, за прошедшие 12 месяцев оказалось на 10% ниже уровня инфляции в стране.

До этого министр также заявлял, что, несмотря на снижение активности коронавируса в России, вакцинация мужчин и женщин репродуктивного возраста, а также беременных — все еще актуальный вопрос и работу в этом направлении надо продолжать.

Общество,Михаил Мурашко,Совет Федерации,
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