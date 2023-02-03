Как отдыхаем на 23 февраля 2023: выходные дни

Февраль любят за то, что это самый короткий месяц в году.

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Отдельную радость доставляет то, что на февраль приходится государственный праздник – День защитника Отечества, который является не только праздничным, но и выходным.

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«Рамблер» рассказывает, сколько законных выходных дней будет у россиян в связи с праздником 23 февраля.

Как отдыхаем на 23 февраля

В этом году праздничный день выпадет на четверг. Но выходных будет больше, благодаря переносу. Так, пятница – 24 февраля – также станет выходным днем. Так получилось благодаря тому, что праздничный день 1 января выпал на воскресенье, и законный выходной перенесли на 24 февраля. Нерабочими станут дни с 23 по 26 февраля, а 22 февраля всех работников ждет сокращенный на один час рабочий день.

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Как появился праздник 23 февраля

Праздник начали отменять в 1922 году, тогда он назывался Днем Красной армии, в 1946 году его переименовали в День Советской армии, с 1949 года в названии праздника появилось упоминание Военно-морского флота. После распада СССР праздник стал называться Днем защитника Отечества. До 2002 года этот день был рабочим для всех, кроме военнослужащих, а потом этот день стал общероссийским выходным.

Чем заняться 23 февраля

Если у вас обычная пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, это значит, что все четыре дня, согласно производственному календарю, вы будете отдыхать. Конечно, можно все дни провести дома, но вспомнить точно будет нечего. Поэтому идеальный вариант – взять себя в руки и придумать интересный досуг. Что можно сделать?

Пригласить гостей

Действительно длинные выходные располагают к тому, чтобы собирать дома близких. Если не хотите устраивать пышное застолье в стиле, выберете одно главное блюдо, которое будете готовить, а к нему подайте несколько несложных закусок.

Отправиться в гости

Этот вариант хорош тем, что можно пообщаться с самыми разными людьми, которых невозможно объединить в одну компанию. Еще один плюс в том, что не нужно ничего готовить, правда придется позаботиться о том, чтобы взять что-то с собой. С пустыми руками в гости приходить не очень красиво. Традиционно, это может быть торт к чаю или алкоголь.

Уехать на дачу

Если есть отапливаемая дача, то отправиться туда всей семьей – замечательная идея. Весну в этом году обещают раннюю, и, возможно, это ваш последний шанс полюбоваться чистым белым снегом.

Пожить в загородном отеле

Этот вариант дороже, но проще, так как не надо ни чистить дорожки, ни готовить, ни топить. Все будет готово к вашему приезду. А задача будет стоять перед вами одна – хорошо отдохнуть.

Взять отпуск

Февраль считается не самым выгодным месяцем для отпуска. Но если вы возьмете три дня и присоедините их к праздничным выходным, получится не так уж не выгодно. Можно уехать на целую неделю израсходовав при этом всего три дня отпуска. Но бронировать отели лучше заранее, самые выгодные предложения заканчиваются очень быстро.

Что подарить на 23 февраля

Один из трудных вопросов февраля – что дарить? Где-то в идеальном мире существует человек, который внимательно слушает своих близких и каждый раз записывает то, о чем они мечтают, но в реальной жизни таких людей встретить практически невозможно. Большинство же покупает подарок в последний момент. Так тоже можно делать, главное – знать, что дарить. Если вы теряетесь в догадках, а времени думать уже нет. Предлагаем воспользоваться этими идеями: