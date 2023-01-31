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1 час назад

Аналитики назвали города России, в которых живут самые счастливые люди

Газета.Ru

На пять баллов уровень своего счастья оценили 14% россиян, передает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом "Работа.ру". Выяснилось, что 23% полностью удовлетворенных жизнью граждан проживают в Москве, 18% — в Санкт-Петербурге, 16% в Новосибирске. По 10% счастливых людей живут в Нижнем Новгороде и Тюмени. В опросе приняли участие более 5 тыс. человек со всех регионов страны.

Аналитики назвали города России, в которых живут самые счастливые люди
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При этом четверть жителей России (25%) оценили свое счастье на четыре балла. 20% из них проживают в столице, 19% — в Сочи, 17% — в Санкт-Петербурге. Также в пятерку вошли Екатеринбург (11%) и Новосибирск (9%).

Оценку в три балла своему счастью поставили 31% опрошенных. Каждый пятый из них (19%) является жителем Москвы. Еще 13% проживают в Нижнем Новгороде, а 9% — в Санкт-Петербурге. 8% отметили проживание в Краснодаре, а 4% — в Тюмени.

Ранее стало известно, что за последний год число обращений россиян к психологам и психотерапевтам в телемедицине увеличилось почти в 5 раз. К таким выводам пришли "АльфаСтрахование" и медтехкомпания "Доктор Рядом", проанализировав обезличенные и обобщенные данные телемедицинских консультаций и онлайн-записей пациентов.

Общество,Альфастрахование,
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