Названы самые высокооплачиваемые вакансии для подработки

Эксперты сервиса "Работа.ру" и платформы "Подработка" выяснили, какие профессии приносят наибольший доход в качестве возможной подработки. Об этом сообщает Life.ru.

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов Агентство "Москва"/Максим Денисов

Наибольшую сумму – до 130 тысяч рублей – предлагают на позиции контент-менеджера в Санкт-Петербурге. Специального образования эта вакансия не требует, достаточно добавлять описания к товарам, мониторить склады, составлять отчеты и следить за динамикой продаж.

На пошиве штор в Саратове можно заработать 100 тысяч рублей за две недели. Соискателям предлагают забирать отрезы тканей из магазина, а затем аккуратно и с соблюдением сроков выполнять работу.

Порядка 90 тысяч рублей можно заработать в качестве кеттельщика – сборщика трикотажных изделий из вязаных деталей. Возможен график в формате смен или частичной занятости. Чуть меньше, 85 тысяч рублей, предлагают курьерам в Ярославле. Для этой работы важны выносливость и знание местности.

Некоторые вакансии предлагают довольно высокую минимальную планку оплаты труда. Так, от 75 тысяч может получать фотограф в Омске, имея опыт работы с детьми. Работа подразумевает выездные съемки в школах и детских садах. А от 60 тысяч может зарабатывать программист 1С, если будет посещать предприятие минимум два раза в неделю.