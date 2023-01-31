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53 минуты назад

В Госдуме предложили включить в нормативы ГТО военную подготовку

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Руководитель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил включить в нормативы ГТО разведение костра и установку палаток.

В Госдуме предложили включить в нормативы ГТО военную подготовку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 23 марта количество ступеней для сдачи ГТО увеличится до 18, а после этого в Минспорте планируют изменить и сами нормативы комплекса. Ранее прорабатывался вопрос по включению в них управления беспилотником, чтобы заинтересовать молодежь, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сдача норм «ГТО» – полезная и интересная практика, к тому же с богатой историей. Комплекс спортивных упражнений задает определенную планку, которой хочется соответствовать, а значит, поддерживать себя в форме. А сам значок полезен и для школьников и студентов, так как дает ряд преимуществ, в том числе при поступлении», – сказал председатель комитета и руководитель платформы ДОБРО.РФ Метелев.

Депутат отметил, что помимо спортивных нормативов, комплекс ГТО должен также включать упражнения из военной подготовки.

«Название комплекса «Готов к труду и обороне» говорит о труде и обороне, а значит, помимо физических данных, можно обучать граждан военной подготовке, защите себя и своей Родины. Можно подумать о расширении существующего перечня нормативов и добавить туда, например, навыки разведения костра и приготовления еды, сборки и разборки оружия, установления палаток и многое другое. Эти навыки пригодятся в жизни и будут отвечать названию комплекса», – подчеркнул Метелев.

Общество,Артем Метелев,Госдума,
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