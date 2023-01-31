В Госдуме предложили включить в нормативы ГТО военную подготовку

«Название комплекса «Готов к труду и обороне» говорит о труде и обороне, а значит, помимо физических данных, можно обучать граждан военной подготовке, защите себя и своей Родины. Можно подумать о расширении существующего перечня нормативов и добавить туда, например, навыки разведения костра и приготовления еды, сборки и разборки оружия, установления палаток и многое другое. Эти навыки пригодятся в жизни и будут отвечать названию комплекса», – подчеркнул Метелев.