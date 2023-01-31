В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
42 минуты назад

Третьяковку обяжут отчитаться о соответствии выставок традиционным ценностям

Мослентаиещё 1

От Третьяковской галереи потребовали отчитаться о соответствии выставок традиционным ценностям из указа Президента России от 9 ноября 2022 года № 809, сообщает The Moscow Times со ссылкой на письмо замдиректора департамента музеев и внешних связей ведомства Наталии Чечель. Она потребовала от гендиректора учреждения Зельфиры Трегуловой подготовить ответ на жалобу россиянина Сергея Шадрина, поступившую в Минкульт.

Третьяковку обяжут отчитаться о соответствии выставок традиционным ценностям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы имеем дело с типичным советским способом борьбы с неугодным искусством — якобы письмом из народа, которому дается официальный ход», — цитирует издание реакцию анонимного сотрудника галереи на жалобу.

По данным The Moscow Times, Шадрин пожаловался, что экспозиция Третьяковки якобы не соответствует государственной политике по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Он утверждает, что состоящий из 13 полотен цикл «Тайная вечеря» якобы некорректно представляет личность Иуды. Кроме того, в экспонатах второй половины ХХ века ему не понравились сцены похорон, употребления алкоголя и «волюнтаристские интерпретации» образов российских правителей и деятелей культуры.

Особое возмущение посетителя Третьяковки вызвала и статуя Пьеты, созданная в 1978 году скульптором Александром Бургановым. Изображение Богородицы без головы показалась мужчине «дьявольской интерпретацией» религиозного сюжета.

Ранее отношение администрации Третьяковской галереи к своим сотрудникам раскрыл бывший реставратор музея Алексей Валюшок, который уволился из учреждения около десяти лет назад.

Общество,Наталия Чечель,Сергей Шадрин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители