На въездах в Волгоград поменяли дорожные указатели на «Сталинград»

На въездах в Волгоград рабочие поменяли дорожные указатели на «Сталинград» в преддверие восьмидесятой годовщины победы в Сталинградской битве, сообщает РИА Новости.

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Волгоград девять дней в году носит свое старое название, Сталинград, в связи с праздниками — 2 февраля в честь победы в Сталинградской битве, 23 февраля — в День защитника Отечества, 8 мая — День присвоения городу Волгограду почетного звания «город-герой», 9 мая — в День Победы, 2 сентября — в День окончания Второй мировой войны, 19 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом и 9 декабря — День Героев Отечества.

Кроме того, Сталинградом город называется и в дни траурных событий — 22 июня в День памяти и скорби и 23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией.

Идея вернуть старое название Волгограду, измененное во время руководства СССР Никитой Хрущевым и уничтожения культа личности Иосифа Сталина, постоянно поднимается как общественными инициативными группами, так и политиками в России.