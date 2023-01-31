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36 минут назад

На въездах в Волгоград поменяли дорожные указатели на «Сталинград»

Газета.Ru

На въездах в Волгоград рабочие поменяли дорожные указатели на «Сталинград» в преддверие восьмидесятой годовщины победы в Сталинградской битве, сообщает РИА Новости.

На въездах в Волгоград поменяли дорожные указатели на «Сталинград»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волгоград девять дней в году носит свое старое название, Сталинград, в связи с праздниками — 2 февраля в честь победы в Сталинградской битве, 23 февраля — в День защитника Отечества, 8 мая — День присвоения городу Волгограду почетного звания «город-герой», 9 мая — в День Победы, 2 сентября — в День окончания Второй мировой войны, 19 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом и 9 декабря — День Героев Отечества.

Кроме того, Сталинградом город называется и в дни траурных событий — 22 июня в День памяти и скорби и 23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией.

Идея вернуть старое название Волгограду, измененное во время руководства СССР Никитой Хрущевым и уничтожения культа личности Иосифа Сталина, постоянно поднимается как общественными инициативными группами, так и политиками в России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в правительстве не ведется обсуждения о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом он сообщил журналистам.

Общество,Дмитрий Песков,
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