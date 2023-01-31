В Госдуме предложили создать центр психологической помощи для участников СВО

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о создании в Москве ресурсного центра психологической помощи для участников специальной военной операции на Украине (СВО) и их семей. Свою идею депутат изложил в письме, с которым ознакомилось ТАСС.

Чернышов пояснил, что в столице сконцентрировано большое количество специалистов и практикующих аспирантов в этой сфере.

«Вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции военнослужащие, а также их близкие сталкиваются с разного рода психологическими проблемами и вопросами адаптации», — напомнил он.

Центр психологической помощи, по мнению Чернышова, помог бы им решить проблемы. Кроме того, он выступил с инициативой организовать оказание психологической помощи российским военным как в очном, так и в дистанционном формате.

25 января представитель Кремля Дмитрий Песков счел важным проработать идею расширить льготы для семей участников СВО из ЧВК «Вагнер».