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1 час назад

В Госдуме предложили создать центр психологической помощи для участников СВО

Lenta.ruиещё 1

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о создании в Москве ресурсного центра психологической помощи для участников специальной военной операции на Украине (СВО) и их семей. Свою идею депутат изложил в письме, с которым ознакомилось ТАСС.

В Госдуме предложили создать центр психологической помощи для участников СВО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чернышов пояснил, что в столице сконцентрировано большое количество специалистов и практикующих аспирантов в этой сфере.

«Вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции военнослужащие, а также их близкие сталкиваются с разного рода психологическими проблемами и вопросами адаптации», — напомнил он.

Центр психологической помощи, по мнению Чернышова, помог бы им решить проблемы. Кроме того, он выступил с инициативой организовать оказание психологической помощи российским военным как в очном, так и в дистанционном формате.

25 января представитель Кремля Дмитрий Песков счел важным проработать идею расширить льготы для семей участников СВО из ЧВК «Вагнер».

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что рабочая группа по вопросам спецоперации предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи участников ЧВК. Она допустила, что подобная мера поможет сформировать единый подход к поддержке родственников российских военнослужащих.

Общество,Борис Чернышов,Татьяна Голикова,Анна Кузнецова,Дмитрий Песков,ЛДПР,Госдума,
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