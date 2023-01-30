В Крыму объявили штормовое предупреждение

"Штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 30-31 января 2023 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы 30 января, в течение суток 31 января в горах Крыма ожидается очень сильный снег, гололедица", - говорится в сообщении.