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22 минуты назад

В Крыму из-за непогоды объявили штормовое предупреждение

ТАСС

Сильный снег и гололедица ожидаются в Крыму, из-за чего на полуострове объявлено штормовое предупреждение на 30-31 января. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Республике Крым в понедельник.

В Крыму объявили штормовое предупреждение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 30-31 января 2023 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы 30 января, в течение суток 31 января в горах Крыма ожидается очень сильный снег, гололедица", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха ночью опустится до 4 градусов. Ожидаются порывы ветра до 12 м/с.

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