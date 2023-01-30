Самые странные профессии, которые существуют до сих пор

А вы бы отправили резюме?

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Вам кажется, что у вас необычная работа? Тогда мы спешим вас расстроить — мы собрали самые необычные профессии, о которых вы, возможно, никогда не слышали. И вам наверняка не захочется заниматься чем-то подобным из нашего списка.

Главный по айсбергам

Работа не для слабонервных. Помимо того что специалист по айсбергам должен отследить расположение айсберга на пути судна, он обязан проложить маршрут и передать точные данные экипажу. От точности расчетов зависит жизнь и здоровье большого количества людей на судне. В некоторых случаях приходится заниматься не только расчетами из теплого пункта управления, но и заниматься буксировкой горы льда, который невозможно обойти. Кстати, эта профессия появилась после трагедии с «Титаником».

Специалист по обнимашкам

Известный факт — одно объятие в день способствует повышению уровня дофамина в крови. Для жителя большого города крайне важно найти способ снять стресс хотя бы немного и понизить уровень тревожности. Поэтому в некоторых японских компаниях существует такой специалист. В последние годы эту идею подхватили в Штатах и активно нанимают людей, готовых за определенное вознаграждение дарить объятия любому сотруднику компании, которому нужна такая услуга.

Специалист, ответственный за воронов