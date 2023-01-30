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8 минут назад

Самые странные профессии, которые существуют до сих пор

WomanHit.ru

А вы бы отправили резюме?

Самые странные профессии, которые существуют до сих пор
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Вам кажется, что у вас необычная работа? Тогда мы спешим вас расстроить — мы собрали самые необычные профессии, о которых вы, возможно, никогда не слышали. И вам наверняка не захочется заниматься чем-то подобным из нашего списка.

Главный по айсбергам

Работа не для слабонервных. Помимо того что специалист по айсбергам должен отследить расположение айсберга на пути судна, он обязан проложить маршрут и передать точные данные экипажу. От точности расчетов зависит жизнь и здоровье большого количества людей на судне. В некоторых случаях приходится заниматься не только расчетами из теплого пункта управления, но и заниматься буксировкой горы льда, который невозможно обойти. Кстати, эта профессия появилась после трагедии с «Титаником».

Специалист по обнимашкам

Известный факт — одно объятие в день способствует повышению уровня дофамина в крови. Для жителя большого города крайне важно найти способ снять стресс хотя бы немного и понизить уровень тревожности. Поэтому в некоторых японских компаниях существует такой специалист. В последние годы эту идею подхватили в Штатах и активно нанимают людей, готовых за определенное вознаграждение дарить объятия любому сотруднику компании, которому нужна такая услуга.

Специалист, ответственный за воронов

Мрачный Тауэр невозможно представить без его жителей — огромных черных воронов. Существует легенда, что в случае, если вороны навсегда покинут Тауэр, башня разрушится. По это и не только причине несколько веков назад было принято решение нанять человека, который бы посвящал рабочее время наблюдению и уходу за воронами. Хранитель воронов тщательно следит за рационом птиц, по необходимости приглашает ветеринара и следит, чтобы птицам ничто не угрожало. Особенно туристы.

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