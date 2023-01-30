Умерла актриса Татьяна Двинская

28 января ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино, актриса Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова, заслуженная артистка РФ Татьяна Двинская. Об этом сообщили в театре. Причиной стала продолжительная болезнь.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Татьяна Двинская родилась в Хабаровске. В 1979-м окончила Иркутское театральное училище, и сразу была принята в труппу Иркутского драмтеатра. "С первых шагов на сцене она стала любимицей публики, дебютные работы актрисы воспринимались как события. В самом начале творческого пути Татьяной Двинской было создано множество пленительных образов", - отмечено в некрологе.

В 1983 году артистка снялась в фильме-воспоминании Евгения Евтушенко "Детский сад" - с Николаем Караченцовым и Галиной Стахановой.

Коллеги вспоминают Татьяну Двинскую как актрису редкого дарования, мощного внутреннего темперамента и цельного характера.