В сети обнаружили «пророчество» Жириновского о событиях 2024 года

«Очередное пророчество Владимира Жириновского об Иране», — отметили в подписи к ролику на YouTube-канале ЛДПР. «Он все знал… И говорил правду, а на него смотрели, как на дурачка! А он кричал…», «А ведь он во многом был прав. Как в воду глядел. При жизни не слушали, а теперь задумались», «Да, Жирик всю правду говорил. Многие смеялись над его словами, а нужно было не смеяться, а прислушиваться. Все сбывается», — написали в комментариях к видео пользователи.