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52 минуты назад

СМИ: вдову Иосифа Кобзона выписали из больницы

Елена Прошина

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли выписалась из больницы, куда была госпитализирована на прошлой неделе из-за проблем с сердцем. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Вдову Кобзона выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помощница Нелли Кобзон эту информацию опровергает, заявляя, что вдову певца планируют выписать только завтра, но ее самочувствие в норме.

Ранее стало известно, что 72-летняя Нелли Кобзон была госпитализирована в московскую больницу из-за проблем с сердцем. В клинике ей сделали тщательный осмотр. Теперь вдову артиста отпустили домой, она будет находиться под присмотром врачей амбулаторно.

Сообщалось, что Кобзон почувствовала недомогание и стала принимать лекарства. Однако ее самочувствие не улучшилось и она вызвала скорую. Ее положили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

Попавшая в больницу вдова Кобзона вышла на связь

При этом представитель Кобзон заявил, что она проходит плановое обследование.

Общество,Nelly,Иосиф Кобзон,
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