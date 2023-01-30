Вдову Кобзона выписали из больницы

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли выписалась из больницы, куда была госпитализирована на прошлой неделе из-за проблем с сердцем. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

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Помощница Нелли Кобзон эту информацию опровергает, заявляя, что вдову певца планируют выписать только завтра, но ее самочувствие в норме.

Ранее стало известно, что 72-летняя Нелли Кобзон была госпитализирована в московскую больницу из-за проблем с сердцем. В клинике ей сделали тщательный осмотр. Теперь вдову артиста отпустили домой, она будет находиться под присмотром врачей амбулаторно.

Сообщалось, что Кобзон почувствовала недомогание и стала принимать лекарства. Однако ее самочувствие не улучшилось и она вызвала скорую. Ее положили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.