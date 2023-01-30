Вассерман заявил о желании стать разработчиком учебника истории с разделом об СВО

«Я постараюсь договориться с министерством, чтобы мне дали возможность поучаствовать в работе над этой частью нового учебника. СВО не на пустом месте возникла. На мой взгляд, учебник должен отражать, прежде всего, предысторию спецоперации. Там должно быть объяснено, каким образом более чем полуторавековая работа по внедрению в массовое сознание старой польской фальшивки «Украина — не Россия» привела к тому, что юго-западом Руси сейчас владеет террористическая организация. Каким образом вообще эта концепция привела к террору. И, соответственно, каким образом вообще использование ложных тезисов в политике, да и в школьном обучении, приводит к катастрофическим последствиям.



Сведения о том, как ложь приводит к катастрофам, останутся полезными для учеников. Думаю, и для преподавателей тоже. Поскольку далеко не все преподаватели понимают, что произошло на юго-западе Руси».