Вассерман заявил о желании стать разработчиком учебника истории с разделом об СВО

Депутат планирует обратиться по этому поводу в Минкультуры РФ.
По его словам, в учебник необходимо включить объяснение, как внедрение в массовое сознание идеи, что Украина — это не Россия привело к террору «на юго-западе Руси».
Киев использует ложные тезисы для оправдания происходящего, сообщил радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
«Я постараюсь договориться с министерством, чтобы мне дали возможность поучаствовать в работе над этой частью нового учебника. СВО не на пустом месте возникла. На мой взгляд, учебник должен отражать, прежде всего, предысторию спецоперации. Там должно быть объяснено, каким образом более чем полуторавековая работа по внедрению в массовое сознание старой польской фальшивки «Украина — не Россия» привела к тому, что юго-западом Руси сейчас владеет террористическая организация. Каким образом вообще эта концепция привела к террору. И, соответственно, каким образом вообще использование ложных тезисов в политике, да и в школьном обучении, приводит к катастрофическим последствиям.
Сведения о том, как ложь приводит к катастрофам, останутся полезными для учеников. Думаю, и для преподавателей тоже. Поскольку далеко не все преподаватели понимают, что произошло на юго-западе Руси».
Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября может появиться учебник истории с разделом об СВО. Он будет готов для старших классов в марте, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования», которая транслировалась в соцсети «ВКонтакте», министр отметил, что сегодня раздел про цели и задачи СВО уже есть в программе курса по истории.