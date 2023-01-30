В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Анатолий Вассерман заявил о желании стать разработчиком учебника истории с разделом об СВО

Говорит Москва

Депутат планирует обратиться по этому поводу в Минкультуры РФ.

Вассерман заявил о желании стать разработчиком учебника истории с разделом об СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в учебник необходимо включить объяснение, как внедрение в массовое сознание идеи, что Украина — это не Россия привело к террору «на юго-западе Руси».

Киев использует ложные тезисы для оправдания происходящего, сообщил радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«Я постараюсь договориться с министерством, чтобы мне дали возможность поучаствовать в работе над этой частью нового учебника. СВО не на пустом месте возникла. На мой взгляд, учебник должен отражать, прежде всего, предысторию спецоперации. Там должно быть объяснено, каким образом более чем полуторавековая работа по внедрению в массовое сознание старой польской фальшивки «Украина — не Россия» привела к тому, что юго-западом Руси сейчас владеет террористическая организация. Каким образом вообще эта концепция привела к террору. И, соответственно, каким образом вообще использование ложных тезисов в политике, да и в школьном обучении, приводит к катастрофическим последствиям.

Сведения о том, как ложь приводит к катастрофам, останутся полезными для учеников. Думаю, и для преподавателей тоже. Поскольку далеко не все преподаватели понимают, что произошло на юго-западе Руси».

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября может появиться учебник истории с разделом об СВО. Он будет готов для старших классов в марте, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования», которая транслировалась в соцсети «ВКонтакте», министр отметил, что сегодня раздел про цели и задачи СВО уже есть в программе курса по истории.

Общество,Сергей Кравцов,Анатолий Вассерман,Минпросвещения России,Минкультуры России,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители