Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после перелома ребер в ближайшую неделю останется в больнице. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал его друг композитор Дмитрий Дунаев .

«Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку в больнице. Может, побольше», — сказал Дунаев в ответ на вопрос о том, сколько Дроздов проведет под присмотром врачей.

Напомним, что о госпитализации Дроздова стало известно в воскресенье, 29 января. Выяснилось, что около недели назад он упал возле своего дома и повредил восемь ребер. Ряд СМИ сообщали, что телеведущий находится в реанимации, однако Дунаев опроверг эту информацию, отметив, что после обращения к медикам он некоторое время провел в палате интенсивной терапии — врачи поместили его туда лишь из-за преклонного возраста.