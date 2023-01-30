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32 минуты назад

Стало известно о состоянии госпитализированного Дроздова

Никита Бородкин

Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после перелома ребер в ближайшую неделю останется в больнице. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал его друг композитор Дмитрий Дунаев.

По его словам, Дроздов чувствует себя нормально. Сейчас телеведущий находится в обычной палате.

«Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку в больнице. Может, побольше», — сказал Дунаев в ответ на вопрос о том, сколько Дроздов проведет под присмотром врачей.

Легендарный телеведущий Николай Дроздов попал в больницу

Напомним, что о госпитализации Дроздова стало известно в воскресенье, 29 января. Выяснилось, что около недели назад он упал возле своего дома и повредил восемь ребер. Ряд СМИ сообщали, что телеведущий находится в реанимации, однако Дунаев опроверг эту информацию, отметив, что после обращения к медикам он некоторое время провел в палате интенсивной терапии — врачи поместили его туда лишь из-за преклонного возраста.

Общество,Видео,Дмитрий Дунаев,Николай Дроздов,
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