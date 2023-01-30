Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Жителей России в конце февраля ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные в честь Дня защитника Отечества, напомнил Роструд в Telegram .

В Роструде уточнили, что День защитника Отечества выпадает на четверг, который станет выходным днем. Кроме того, 22 февраля продолжительность рабочего дня сократится на один час, так как это предпраздничный день.