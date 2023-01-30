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38 минут назад

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Lenta.ruиещё 3

Жителей России в конце февраля ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные в честь Дня защитника Отечества, напомнил Роструд в Telegram.

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Роструде уточнили, что День защитника Отечества выпадает на четверг, который станет выходным днем. Кроме того, 22 февраля продолжительность рабочего дня сократится на один час, так как это предпраздничный день.

«Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», — напомнили в ведомстве.

Там уточнили, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, будет рабочим днем.

Стало известно, куда полетят россияне на февральские праздники

В августе 2022 года правительство утвердило количество выходных дней в 2023 году.

Общество,Роструд,
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