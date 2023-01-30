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1 час назад

Актриса Алена Яковлева осудила сбежавших из России звезд

runews24.ru

Она заявила, что не выносит лицемерия, поэтому призвала артистов выбрать сторону и не метаться.

Актриса Алена Яковлева осудила сбежавших из России звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

61-летняя актриса театра и кино Алена Яковлева заявила, что пересмотрела свои взгляды на жизнь и осуждает сбежавших из России артистов.

Яковлева призналась, что раньше, как и все молодые артистки, не была согласна российской властью, поэтому и жила некоторое время за границей. Однако сейчас она придерживается другого мнения, называя себя абсолютным патриотом.

«Мы воспитали общество потребителей. Люди, теряя большие гонорары, начинают защищать свое благополучие, которое, в силу воспитания, у них стоит на первом месте. Их можно понять, но я не выношу лицемерия. Если ты на другой стороне, то там и стой, не мечись», — пояснила народная артистка РФ.

Она добавила, что осуждает тех знаменитостей, которые до сих пор пытаются усидеть на двух стульях.

Общество,Шоу-бизнес,Алена Яковлева,
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