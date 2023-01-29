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21 минуту назад

Россиянин выиграл в лотерею сто миллионов рублей

Майк Габриелян

Житель Санкт-Петербурга выиграл 100 миллионов рублей в лотерее «Мечталлион». Это уже второй крупный выигрыш в январе, передает РИА Новости.

Россиянин выиграл в лотерею сто миллионов рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В новогоднем шоу «Мечталлион» на Первом канале был разыгран суперприз - 100 миллионов рублей. Счастливый билет купили в Московской области.

Нижегородец выиграл в лотерею 30 млн рублей, не угадав ни одного числа

В воскресенье, 29 января аналогичную сумму выиграл житель Петербурга. В компании "Национальная лотерея" отметили, что впервые россияне выигрывают дважды 100 миллионов за один месяц.

Суперприз был разыгран на 33 ходу – на один ход раньше установленного ограничения. Победитель пока не обратился за призом в лотерейный центр.

«Мечталлион» был запущен в октябре 2022. Организаторы говорят, что общая сумма выигрышей превысила 1,5 миллиарда рублей.

Ранее в Нижегородской области потеряли жителя, выигравшего миллиард в «Русское лото».

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