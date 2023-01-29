Умер создатель кота Леопольда и Крошки Енота Вячеслав Назарук

Художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший персонажей кота Леопольда, Крошки Енота, Мамонтенка, скончался на 82-м году жизни, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Об этом пишет «Интерфакс».

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«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других Вячеслав Назарук», - сообщил Капков в соцсетях.

Шеф-редактор уточнил, что прощание с художником состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

Вячеслав Михайлович Назарук родился 4 марта 1941 года Москве в семье экономистов Михаила Сильвестровича Назарука и Надежды Ильиничны Назарук.

В 1965 году окончил художественно-графический факультет МГПУ им. В.И. Ленина. В 1968 году окончил курсы творческих работников Центрального телевидения (ЦТ) при Госкомитете Совмина СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио).

В 1970-1989 годах - художник-постановщик студии «Мульттелефильм» творческого объединения (ТО) «Экран» Гостелерадио СССР. Участвовал в создании 17 фильмов-спектаклей и более 40 рисованных и кукольных мультфильмов разных режиссеров (Дмитрия Бабиченко, Анатолия Резникова, Олега Чуркина).