Андрей Соколов вспомнил, как возил Джима Керри в «намоленный» подмосковный лес

Актер Андрей Соколов рассказал, как возил Джима Керри в «намоленный» подмосковный лес к «легендарному Васильевичу».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это был Московский фестиваль, мы с ним на нем познакомились, завязались нормальные человеческие отношения, и у меня возникла такая шальная мысль», - рассказал Соколов в эфире НТВ.

По его словам, это было 21 год назад. Тогда был жив «легендарный человек Васильевич», который прожил в лесу на Истре более 15 лет и «там построил целый город».

«Я там видел очень многих — начиная от Ельцина и заканчивая любой попсой, включая рокеров из Штатов. То есть место было намоленное и притягивало всех. И я хотел удивить его таким визитом», - признался Соколов.

Он вспомнил, что когда они ехали в лес, арендованный для Керри лимузин застрял. Тогда актеру пришлось пересесть в другую машину и компания добралась «до этого полуострова».

На месте, у «Васильевича», Керри, который привык к публичности, начал постепенно «трансформироваться в нормального парня, которому интересно все» и выпил около 15 кружек чая.