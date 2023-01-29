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1 час назад

Охлобыстин объявил награду в 10 млн рублей за каждый подбитый танк Abrams

Ura.Ruиещё 2

За каждый подбитый американский танк Abrams российские бизнесмены выплатят награду в 10 млн рублей. С таким обещанием выступил российский актер и режиссер Иван Охлобыстин.

Охлобыстин объявил награду в 10 млн рублей за каждый подбитый Abrams
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый „Абрамс“», — написал Охлобыстин. Он опубликовал объявление в своем блоге в «Дзене».

С готовностью передать свои танки Киеву ранее выступил ряд государств. В частности, США объявили, что передадут Украине 31 танк Abrams. Также об отправке 14 танков Leopard заявили в Германии.

Общество,Иван Охлобыстин,
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