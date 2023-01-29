Охлобыстин объявил награду в 10 млн рублей за каждый подбитый Abrams

За каждый подбитый американский танк Abrams российские бизнесмены выплатят награду в 10 млн рублей. С таким обещанием выступил российский актер и режиссер Иван Охлобыстин.
«С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый „Абрамс“», — написал Охлобыстин. Он опубликовал объявление в своем блоге в «Дзене».
С готовностью передать свои танки Киеву ранее выступил ряд государств. В частности, США объявили, что передадут Украине 31 танк Abrams. Также об отправке 14 танков Leopard заявили в Германии.