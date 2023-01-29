Охлобыстин объявил награду в 10 млн рублей за каждый подбитый Abrams

«С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый „Абрамс“», — написал Охлобыстин. Он опубликовал объявление в своем блоге в «Дзене».