Супруга Дроздова рассказала о его состоянии

Стало известно о состоянии здоровья ученого и телеведущего Николая Дроздова. Его перевели в обычную палату, впереди - долгое восстановление из-за перелома ребер. Об этом рассказала супруга пострадавшего Татьяна Дроздова, сообщает NEWS.ru.

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По ее словам, Николай Николаевич уже два дня лежит в обычной палате, при нем безотлучно находится младшая дочь.

«По восстановлению пока трудно сказать. Ребра — это всегда долго», — сказала Татьяна Дроздова.

Ученый-зоолог попал в реанимацию с переломом ребер. Он неудачно упал на улице, когда возвращался после работы в МГУ.