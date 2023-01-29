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39 минут назад

Супруга Дроздова рассказала о его состоянии

Елена Прошина

Стало известно о состоянии здоровья ученого и телеведущего Николая Дроздова. Его перевели в обычную палату, впереди - долгое восстановление из-за перелома ребер. Об этом рассказала супруга пострадавшего Татьяна Дроздова, сообщает NEWS.ru.

Супруга Дроздова рассказала о его состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, Николай Николаевич уже два дня лежит в обычной палате, при нем безотлучно находится младшая дочь.

«По восстановлению пока трудно сказать. Ребра — это всегда долго», — сказала Татьяна Дроздова.

Ученый-зоолог попал в реанимацию с переломом ребер. Он неудачно упал на улице, когда возвращался после работы в МГУ.

Ранее друг Дроздова рассказал, что телеведущего мучили сильные боли, и врачам приходилось регулярно применять обезболивающее. В палату пускают только дочь ученого.

Общество,Николай Дроздов,МГУ,
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