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1 час назад

Евгений Миронов рассказал о проблемах с позвоночником после съемок в "Сердце Пармы"

Газета.Ru

Актер Евгений Миронов признался, что столкнулся с проблемами со здоровьем после съемок в драматическом фильме «Сердце Пармы». Его слова цитирует mk.ru.

Миронов сообщил о проблемах с позвоночником после съемок
Фото: Star MediaStar Media

«У меня что-то случилось с позвоночником. Стала отниматься, неметь рука», — вспоминает артист.

Миронов рассказал, что никакое лечение не помогало. По словам актера, он обращался и к официальной, и к народной медицине.

«Думаю: «Наверное, это наказание какое-то за наглость актерскую!». Как только я это понял, мне стало легче, легче. Наверное, сегодня все прощено», — заявил Миронов.

В «Сердце Пармы» актер сыграл крестителя Иоанна. За эту роль Миронов получил премию «Золотой орел».

Общество,Евгений Миронов,
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