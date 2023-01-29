Миронов сообщил о проблемах с позвоночником после съемок

Актер Евгений Миронов признался, что столкнулся с проблемами со здоровьем после съемок в драматическом фильме «Сердце Пармы». Его слова цитирует mk.ru.
«У меня что-то случилось с позвоночником. Стала отниматься, неметь рука», — вспоминает артист.
Миронов рассказал, что никакое лечение не помогало. По словам актера, он обращался и к официальной, и к народной медицине.
«Думаю: «Наверное, это наказание какое-то за наглость актерскую!». Как только я это понял, мне стало легче, легче. Наверное, сегодня все прощено», — заявил Миронов.
В «Сердце Пармы» актер сыграл крестителя Иоанна. За эту роль Миронов получил премию «Золотой орел».