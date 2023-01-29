Николай Дроздов госпитализирован с множественными переломами

Знаменитый путешественник, телеведущий Николай Дроздов находится в одной из столичных клиник. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы ребер. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что Дроздов неудачно упал на улице, когда возвращался домой после занятий в МГУ. Известный ученый, несмотря на возраст (85 лет) по-прежнему работает со студентами.

Художник Константин Мирошник, друг путешественника, рассказал, что врачи зафиксировали у Дроздова переломы восьми ребер.

«Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние», - уточнил он.

Мирошник добавил, что накануне путешественника перевели из реанимации в отдельную палату. Рядом с ним находится только дочь, других визитеров к нему не пускают.

По словам художника, Дроздов окружен заботой медперсонала. Вместе с тем, врачи не стали накладывать гипс, предпочли, чтобы ребра срослись сами.

Дроздов ведет себя очень мужественно, рассказывает анекдоты про Штирлица, мечтает о дальнейших путешествиях, пояснил Мирошник.