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40 минут назад

Николай Дроздов госпитализирован с множественными переломами

Елена Прошина

Знаменитый путешественник, телеведущий Николай Дроздов находится в одной из столичных клиник. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы ребер. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Николай Дроздов госпитализирован с множественными переломами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Дроздов неудачно упал на улице, когда возвращался домой после занятий в МГУ. Известный ученый, несмотря на возраст (85 лет) по-прежнему работает со студентами.

Художник Константин Мирошник, друг путешественника, рассказал, что врачи зафиксировали у Дроздова переломы восьми ребер.

«Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние», - уточнил он.

Мирошник добавил, что накануне путешественника перевели из реанимации в отдельную палату. Рядом с ним находится только дочь, других визитеров к нему не пускают.

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По словам художника, Дроздов окружен заботой медперсонала. Вместе с тем, врачи не стали накладывать гипс, предпочли, чтобы ребра срослись сами.

Дроздов ведет себя очень мужественно, рассказывает анекдоты про Штирлица, мечтает о дальнейших путешествиях, пояснил Мирошник.

Он добавил, что в клинике планируют выписать звездного пациента через неделю. Полное восстановление займет не менее двух месяцев.

Общество,Николай Дроздов,Дженнифер Лопес,МГУ,
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