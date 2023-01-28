Дворникам предложили предоставлять служебное жилье

Москве не хватает до 50% дворников, несмотря на зарплату в 50-70 тысяч рублей на руки. Поэтому дворникам надо предоставить служебное жилье, и сделать профессию более привлекательной. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.