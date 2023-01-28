В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Дворникам предложили предоставлять служебное жилье

Майк Габриелян

Москве не хватает до 50% дворников, несмотря на зарплату в 50-70 тысяч рублей на руки. Поэтому дворникам надо предоставить служебное жилье, и сделать профессию более привлекательной. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Дворникам предложили предоставлять служебное жилье
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас дефицит кадров дворников в Москве от 30 до 50% в разных районах. Их и активно зовут, и зарплаты, мне кажется, для соседних регионов более-менее приличные», - рассказала Разворотнева.

По ее словам, она лично удостоверилась, что дворник получает 50-70 тысяч рублей в месяц на руки. Но «всё равно это недостаточно привлекательно».

Парламентарий считает, что необходимо возродить советский опыт.

«Например, служебная квартира. Ведь за служебную квартиру многие шли, работали — и это не только дворники», - отметила Разворотнева.

Ранее правительство РФ пообещало выделить регионам 130 млрд рублей до конца 2024 года на обновление и создание новой инфраструктуры ЖКХ.

Общество,Госдума,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители