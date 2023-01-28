Дворникам предложили предоставлять служебное жилье

Москве не хватает до 50% дворников, несмотря на зарплату в 50-70 тысяч рублей на руки. Поэтому дворникам надо предоставить служебное жилье, и сделать профессию более привлекательной. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Сейчас дефицит кадров дворников в Москве от 30 до 50% в разных районах. Их и активно зовут, и зарплаты, мне кажется, для соседних регионов более-менее приличные», - рассказала Разворотнева.
По ее словам, она лично удостоверилась, что дворник получает 50-70 тысяч рублей в месяц на руки. Но «всё равно это недостаточно привлекательно».
Парламентарий считает, что необходимо возродить советский опыт.
«Например, служебная квартира. Ведь за служебную квартиру многие шли, работали — и это не только дворники», - отметила Разворотнева.
Ранее правительство РФ пообещало выделить регионам 130 млрд рублей до конца 2024 года на обновление и создание новой инфраструктуры ЖКХ.