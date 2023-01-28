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1 час назад

В Екатеринбурге ввели карантин из-за бешенства животных

Газета.Ru

Карантин в связи с бешенством животных ввели до 16 марта в Екатеринбурге после выявления заболевания у собаки. Об этом сообщает «Екатеринбургский вестник».

В российском городе ввели карантин из-за бешенства животных
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Установить на территории города Екатеринбурга Свердловской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных до 16 марта 2023 года», — сказано в сообщении.

Ранее в деревне Уйско-Чебаркульская на границе с Казахстаном больная бешенством кошка напала на девочку. Инцидент произошел на одном из частных подворий, домашняя кошка набросилась на маленькую девочку. Животное сильно искусало и поцарапало ребенка, спустя четыре дня кошка умерла. Обеспокоенные родители доставили дочь к врачу, а кошку передали в ветстанцию, там выяснилось, что животное было заражено бешенством.

Ребенка госпитализировали, девочка проходит курс антирабического лечения. Власти объявили карантин по бешенству в граничащем с Казахстаном районе.

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