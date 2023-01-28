Минздрав сообщил о резком снижении числа курильщиков в РФ

В России постепенно снижается распространенность курения, в настоящее время она составляет 21%, сообщила пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что по данным Росстата и GATS, в 2009 году распространенность курения среди россиян составляла 69%.

Пресс-служба напомнила, что правительство и Минздрав на протяжении многих лет реализуют последовательную политику, направленную на борьбу с курением.

Кроме того, в ведомстве опровергли данные, опубликованные на немецком портале Statista. Сервис сообщал, на основе проведенного среди жителей России онлайн-опроса, что в последние годы среди россиян увеличилась доля активных курильщиков.

В частности, пятая часть респондентов заявила, что выкуривает одну пачку сигарет в день (по сравнению с 16% процентами в 2019 году).