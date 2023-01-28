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1 час назад

Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России

Газета.Ru

Правительство России одобрило изменения в конституционные законы «О Государственном флаге» и «О Государственном гимне». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По распоряжению кабмина, законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

Отмечается, что законопроектом предусмотрено внести в закон «О Государственном флаге Российской Федерации» изменение: после слов «Корабельным уставом» дополнить словами «Военно-Морского Флота».

В закон о гимне после слов «общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации» будут добавлены слова «и Корабельным уставом Военно-Морского Флота».

Общество,Госдума,Правительство РФ,
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