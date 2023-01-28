Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России

Правительство России одобрило изменения в конституционные законы «О Государственном флаге» и «О Государственном гимне». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

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По распоряжению кабмина, законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

Отмечается, что законопроектом предусмотрено внести в закон «О Государственном флаге Российской Федерации» изменение: после слов «Корабельным уставом» дополнить словами «Военно-Морского Флота».