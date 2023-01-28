Правительство одобрило изменения в законы о флаге и гимне России

Правительство России одобрило изменения в конституционные законы «О Государственном флаге» и «О Государственном гимне». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
По распоряжению кабмина, законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.
Отмечается, что законопроектом предусмотрено внести в закон «О Государственном флаге Российской Федерации» изменение: после слов «Корабельным уставом» дополнить словами «Военно-Морского Флота».
В закон о гимне после слов «общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации» будут добавлены слова «и Корабельным уставом Военно-Морского Флота».