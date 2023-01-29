В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Треть россиян признались в нелюбви к школьным годам

Мослентаиещё 1

В нелюбви к школьным годам признались около трети россиян младше 34 лет (31 процент), говорится в результате исследования сервиса SuperJob. При этом 12 процентов из них заявили, что вспоминают этот период жизни с ненавистью.

Треть россиян признались в нелюбви к школьным годам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако большинство опрошенных отметили, что умеренно любили школу (31 процент) или относились к ней спокойно (34). Тех, кто очень любил учебный процесс, оказалось только 11 процентов.

Аналитики выяснили, что отношение к школьным годам у россиян зависит от возраста: респонденты старше 45 лет почти не вспоминают об учебе с ненавистью. Кроме того, старшее поколение реже не любило школу (14 процентов), большинство относилось к ней либо спокойно (35), либо с умеренной любовью (35). Аналогичная ситуация наблюдается в возрастной группе от 35 до 44 лет.

Ранее россияне вспомнили об атрибутах советской школы. Многие вспомнили о белых манжетах и воротничках, которые необходимо было пришивать вручную.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители