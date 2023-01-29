Треть россиян признались в нелюбви к школьным годам

В нелюбви к школьным годам признались около трети россиян младше 34 лет (31 процент), говорится в результате исследования сервиса SuperJob. При этом 12 процентов из них заявили, что вспоминают этот период жизни с ненавистью.

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Однако большинство опрошенных отметили, что умеренно любили школу (31 процент) или относились к ней спокойно (34). Тех, кто очень любил учебный процесс, оказалось только 11 процентов.

Аналитики выяснили, что отношение к школьным годам у россиян зависит от возраста: респонденты старше 45 лет почти не вспоминают об учебе с ненавистью. Кроме того, старшее поколение реже не любило школу (14 процентов), большинство относилось к ней либо спокойно (35), либо с умеренной любовью (35). Аналогичная ситуация наблюдается в возрастной группе от 35 до 44 лет.