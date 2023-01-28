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1 час назад

Россияне рассказали, что им чаще доставалось по наследству

RT на русском

В ходе опроса россияне рассказали, что чаще всего в наследство им доставались недвижимость — 60%, деньги — 28% и ювелирные украшения — 14%.

Россияне рассказали, что им чаще доставалось по наследству
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, как следует из совместного опроса ювелирного бренда SOKOLOV и сервиса объявлений «Юла» (есть в распоряжении RT), ещё 10% респондентов ответили, что они получили автомобиль, предметы гардероба — 7% и бизнес — 2%.

В ходе опроса также выяснилось, что более половины опрошенных — 60% — наследовали имущество от родителей, ещё треть — от бабушек и дедушек, 12% — от близких родственников.

37% заявили, что унаследованное изменило их жизнь.

«Мужчины и женщины поступают с полученными ценностями по-разному: если россиянки чаще оставляют их у себя, то мужчины обычно продают вещи на сервисах объявлений или кладут «в дальний ящик». 12% опрошенных передаривают такие предметы», — говорится в результатах исследования.

Респонденты также рассказали, что они хотели бы получить в наследство. Так, 70% граждан в возрасте 18—24 лет хотели бы, чтобы от родственников им досталась квартира. Почти половина опрошенных женщин (45%) мечтают о деньгах, а каждый пятый опрошенный мужчина предпочитает получить в наследство акции или облигации крупных компаний.

Кроме того, 70% участников опроса отметили, что планируют оставить наследство своим детям. И только 4% опрошенных считают, что молодое поколение должно добиться всего самостоятельно.

Опрос проводился совместно с командой исследований VK. Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие 1200 респондентов.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать граждан с детьми составлять завещание при повторном вступлении в брак.

Общество,Антон Орлов,
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