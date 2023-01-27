Сын Никулина ответил на вопрос о двойном гражданстве

Никулин назвал данную информацию ложью и клеветой, которая "густо замешана на зависти и злобе". Также журналист заявил, что не планирует эмигрировать. Он объяснил, что его поездка в Монте-Карло была приглашением. Мужчина решил поучаствовать в фестивале циркового искусства за границей, так как это его работа.