Сын Никулина ответил на вопрос о двойном гражданстве

Художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин прокомментировал в беседе с News.ru слухи о наличии двойного гражданства.
Никулин назвал данную информацию ложью и клеветой, которая "густо замешана на зависти и злобе". Также журналист заявил, что не планирует эмигрировать. Он объяснил, что его поездка в Монте-Карло была приглашением. Мужчина решил поучаствовать в фестивале циркового искусства за границей, так как это его работа.
Художественный руководитель Московского цирка добавил, что находится в Париже на фестивале "Цирк завтрашнего дня", куда его "также пригласили друзья". Он отметил, что продолжит жить и работать в России.
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