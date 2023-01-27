В Крыму запустят новый образовательный проект «IT-школа 82»

«Сначала слушатели пройдут обучение по дисциплине «Организация процесса производства информационных систем». По результатам будут отобраны группы для второго этапа, в рамках которого они пройдут углублённое обучение по специальностям «Системный аналитик», «Разработчик IOS и Android приложений», «Проектировщик интерфейсов пользователя», — отмечается в сообщении.