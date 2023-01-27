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24 минуты назад

В Крыму запустят новый образовательный проект «IT-школа 82»

RT на русском

Центр «Мой бизнес» Республики Крым совместно с инженерным центром «Таврида» запустит новый образовательный проект «IT-школа 82». Старт намечен на февраль.

В Крыму запустят новый образовательный проект «IT-школа 82»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

Обучение будет бесплатным.

«Сначала слушатели пройдут обучение по дисциплине «Организация процесса производства информационных систем». По результатам будут отобраны группы для второго этапа, в рамках которого они пройдут углублённое обучение по специальностям «Системный аналитик», «Разработчик IOS и Android приложений», «Проектировщик интерфейсов пользователя», — отмечается в сообщении.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что библиотека «Московской электронной школы» (МЭШ) пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.

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