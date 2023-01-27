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1 час назад

Мэр Омска Шелест увидел в радужных фигурах голубей на набережной пропаганду ЛГБТ

Газета.Ru

Мэр Омска Сергей Шелест посчитал, что радужные фигуры голубей, которые предлагалось установить на набережной города, представляли бы собой ЛГБТ-пропаганду, после чего проект отправили на доработку. Об этом сообщает "Омск-Информ".

Мэр Омска увидел в радужных фигурах голубей на набережной пропаганду ЛГБТ
Фото: Фестиваль «Интерьеры улиц»Фестиваль «Интерьеры улиц»

"Во-первых, меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. Во-вторых, вы видите, что творится с нашими памятниками, которые даже не вызывают никаких отрицательных эмоций, их ломают.

Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100%, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ", - сказал мэр в ходе заседания совета.

Отмечается, что авторы проекта - организатор фестиваля "Интерьеры улиц" Юлия Ковалевская и российский бизнесмен Алексей Глазачев. По их замыслу, композиция "Голуби" символизирует легкость и жизнерадостность.

Ранее папа Римский Франциск в интервью агентству Associated Press раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность, как "несправедливые".

Общество,Алексей Глазачев,Юлия Ковалевская,ФРАНЦИСК,Сергей Шелест,
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