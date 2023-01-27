Мэр Омска увидел в радужных фигурах голубей на набережной пропаганду ЛГБТ

Мэр Омска Сергей Шелест посчитал, что радужные фигуры голубей, которые предлагалось установить на набережной города, представляли бы собой ЛГБТ-пропаганду, после чего проект отправили на доработку. Об этом сообщает "Омск-Информ".
"Во-первых, меня смущает цветовая гамма птиц. Однозначно есть направление вектора в части ЛГБТ. Во-вторых, вы видите, что творится с нашими памятниками, которые даже не вызывают никаких отрицательных эмоций, их ломают.
Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100%, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ", - сказал мэр в ходе заседания совета.
Отмечается, что авторы проекта - организатор фестиваля "Интерьеры улиц" Юлия Ковалевская и российский бизнесмен Алексей Глазачев. По их замыслу, композиция "Голуби" символизирует легкость и жизнерадостность.
Ранее папа Римский Франциск в интервью агентству Associated Press раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность, как "несправедливые".