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29 минут назад

Цискаридзе сообщил о смерти артиста балета Аттилио Лабиса

Газета.Ru

Танцор Николай Цискаридзе сообщил в Telegram-канале о смерти французского артиста балета и своего педагога Аттилио Лабиса.

Цискаридзе сообщил о смерти своего педагога
Фото: Личный архив архивНиколая ЦискаридзеЛичный архив архивНиколая Цискаридзе

Лабис скончался в возрасте 86 лет. Причина смерти неизвестна.

Цискаридзе выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной коллеги. Он назвал Лабиса "великим педагогом и потрясающим артистом". Танцор вспомнил, как вместе с ним готовил балет "Сюиту в Белом" для Гала-концерта Академии в 2018 году.

Лабис начал свое обучение балетному искусству в возрасте 9 лет. С 1952 года он выступал в труппе балета Парижской оперы, а с 1960-го начал свою преподавательскую деятельность.

Ранее стало известно, что умер экс-солист Большого театра Николай Низиенко.

Общество,Николай Цискаридзе,
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