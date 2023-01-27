В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
54 минуты назад

Россияне назвали приоритеты при выборе жилья

Lenta.ru

При выборе квартир россияне стали чаще обращать внимание на соседство — этому критерию придает значение каждый третий житель страны больше, чем год назад. Приоритеты граждан в поиске жилья назвали аналитики сервиса Calltouch в своем исследовании, пишут «Известия».

Россияне назвали приоритеты при выборе жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вторым по важности критерием оказалась экологичность района — этот фактор сочли важным 18,3 процента опрошенных. Третье место занимает придомовая территория — 17,5 процента респондентов обращают на этот показатель больше внимания, чем раньше. В топ-пять критериев также вошли качественная отделка «под ключ» (около 15 процентов) и хорошая управляющая компания (12,9 процента).

Каждому четвертому россиянину важно наличие рядом медицинского учреждения, а 23 процента хотели бы иметь поблизости детский сад или школу. Каждый пятый респондент обращает внимание на «зеленые» зоны в пешей доступности, а 17,7 процента — на магазины и торговые центры. Кроме того, становится все более необходимым и наличие офиса или коворкинга у дома (около 5 процентов).

Теперь многие жители крупных городов не готовы тратить много времени на дорогу и предпочли бы жить в экосистеме, где есть все необходимое рядом, резюмировали аналитики Calltouch результаты опроса.

Ранее сообщалось, что при выборе новостроек россиян больше всего волнует цена квартир и репутация застройщика. Среди важных факторов также указывались транспортная доступность, планировка квартиры и отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного соседства.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители