Брат первого российского президента Бориса Ельцина Станислав Глебов считает, что напряженные отношения между Россией и Украиной будут сохраняться еще несколько лет. Такую позицию он высказал в беседе с MK.RU.

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Собеседник издания предположил, что специальная военная операция (СВО) закончится, когда изменится народ.

«Когда это произойдет, одному богу известно», — ответил он на вопрос о сроках окончания конфликта.

Глебов также заявил, что его родственник не виноват в происходящем, и опроверг мнение о том, что боевые действия стали «плодом деятельности» Ельцина.