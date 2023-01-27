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11 минут назад

Собчак узнала о возвращении программы Красовского в эфир

News.ru

Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале обратила внимание, что в Сети появились предложения о работе в авторской программе телеведущего Антона Красовского. Ранее шоу журналиста, выходившее на RT, исключили из эфира из-за высказываний Красовского в отношении украинских детей. Собчак отметила, что передача Красовского теперь будет выходить на платформе Rutube и в соцсети ВК.

Собчак узнала о возвращении программы Красовского в эфир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ну что, изгнание Антона Красовского из эфира было не таким долгим. «Антонимы» возвращаются и будут выходить на тех же ресурсах — в рутубе и ВК, — что и раньше. Естественно, с тем же Антоном Красовским в главной роли, но уже без привязки к Раша Тудей, — написала Собчак.

Инцидент с Красовским произошел в октябре в эфире RT во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Последний вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украины, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский предложил «топить и сжигать» их. Лукьяненко его не поддержал, назвав слова экстремистскими, и предложил вместо этого использовать розги.

Главред RT Маргарита Симоньян приостановила работу с Красовским, назвав высказывание своего сотрудника «диким и омерзительным». Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова телеведущего.

Общество,Антон Красовский,Маргарита Симоньян,Сергей Лукьяненко,Ксения Собчак,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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