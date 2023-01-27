Собчак узнала о возвращении программы Красовского в эфир

Ну что, изгнание Антона Красовского из эфира было не таким долгим. «Антонимы» возвращаются и будут выходить на тех же ресурсах — в рутубе и ВК, — что и раньше. Естественно, с тем же Антоном Красовским в главной роли, но уже без привязки к Раша Тудей, — написала Собчак.