Россиян предупредили о смертельной опасности работы на удаленке

Опасность работы из дома состоит в том, что человек вынужден восемь часов находиться в положении сидя. Это приводит к отекам ног, застоям венозной крови в тканях голеней, в том числе и у здоровых людей, предупредил россиян врач. Сидячий образ жизни все чаще становится причиной смертельно опасного заболевания сосудов — тромбоза, даже при отсутствии варикоза.