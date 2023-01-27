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20 минут назад

Россиян предупредили о смертельной опасности работы на удаленке

Lenta.ruиещё 1

У работающих на удаленке людей повышается риск развития тромбоза. Об этом «Известиям» рассказал флеболог, сердечно-сосудистый хирург Геворг Тадевосян.

Россиян предупредили о смертельной опасности работы на удаленке
Фото: shutterstockshutterstock

Опасность работы из дома состоит в том, что человек вынужден восемь часов находиться в положении сидя. Это приводит к отекам ног, застоям венозной крови в тканях голеней, в том числе и у здоровых людей, предупредил россиян врач. Сидячий образ жизни все чаще становится причиной смертельно опасного заболевания сосудов — тромбоза, даже при отсутствии варикоза.

Но переживать не стоит: врачи могут спрогнозировать риск осложнений по результатам лабораторной диагностики свертываемости крови, отметил Тадевоян. Также, по его словам, важно регулярно проходить ультразвуковое дуплексное сканирование вен.

Для профилактики развития тромбоза врач рекомендовал регулярно тренировать голени и носить компрессионный медицинский трикотаж.

Ранее флеболог Анна Никитина предупредила о последствиях тату при варикозе. Нанесение татуировок на кожу ног, поврежденную варикозом, может привести к осложнениям заболевания, заявила она.

Общество,Анна Никитина,
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