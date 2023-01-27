Главный раввин России счел унижением, что РФ не позвали на дату освобождения Освенцима

Главный раввин России Берл Лазар назвал унижением тот факт, что РФ не пригласили на годовщину освобождения Красной армией концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме . Об этом сообщает ТАСС.

"Для нас это унижение, потому что мы прекрасно знаем роль Красной армии в освобождении Освенцима, победы на нацизмом", - указал Лазар на полях церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности.

По его мнению, любой народ обязан уметь находить способы выразить благодарность тем, кто спас его от уничтожения. Главный раввин также напомнил, что Россию уже не в первый раз не приглашают на годовщину освобождения Освенцима.