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12 минут назад

Главный раввин России счел унижением, что РФ не позвали на дату освобождения Освенцима

Газета.Ruиещё 2

Главный раввин России Берл Лазар назвал унижением тот факт, что РФ не пригласили на годовщину освобождения Красной армией концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщает ТАСС.

Главный раввин России счел унижением, что РФ не позвали на дату освобождения Освенцима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для нас это унижение, потому что мы прекрасно знаем роль Красной армии в освобождении Освенцима, победы на нацизмом", - указал Лазар на полях церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в Еврейском музее и центре толерантности.

По его мнению, любой народ обязан уметь находить способы выразить благодарность тем, кто спас его от уничтожения. Главный раввин также напомнил, что Россию уже не в первый раз не приглашают на годовщину освобождения Освенцима.

Накануне президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста заявил, что у преступлений нацизма нет срока давности.

Общество,Александр Борода,Владимир Путин,
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