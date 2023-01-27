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21 минуту назад

Новые регионы России перейдут на московское время

Никита Бородкин

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области перейдут на московское время. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ в официальном Telegram-канале.

Новые регионы перейдут на московское время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее все четыре региона жили по киевскому времени — это UTC +2 зимой (на час меньше московского) и UTC +3 летом. Сейчас в них де-факто действует московское время, которое соответствует второй часовой зоне России, однако вскоре ее использование закрепят законодательно — соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение правительства РФ.

Напомним, что с 23 по 27 сентября 2022 года на территориях четырех регионов прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ, на которых большая часть населения высказались за присоединение. 5 октября президент России Владимир Путин подписал закон о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Общество,Владимир Путин,Минпромторг,Правительство РФ,
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