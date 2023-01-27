Новые регионы перейдут на московское время

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области перейдут на московское время. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ в официальном Telegram-канале.

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Ранее все четыре региона жили по киевскому времени — это UTC +2 зимой (на час меньше московского) и UTC +3 летом. Сейчас в них де-факто действует московское время, которое соответствует второй часовой зоне России, однако вскоре ее использование закрепят законодательно — соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение правительства РФ.