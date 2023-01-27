В России объяснили блокировку сайтов ФБР и ЦРУ

«Для меня было полным удивлением, что у нас работают сайты ЦРУ и ФБР, потому что это абсолютно вражеская организация, которая ведет враждебную деятельность в отношении нашей страны. Логика абсолютно понятна: нечего им совершенно делать, это спецслужбы», — сказал депутат.