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50 минут назад

В России объяснили блокировку сайтов ФБР и ЦРУ

Lenta.ruиещё 12

Блокировка в России сайтов Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США — это итог недружественных отношений Москвы и Вашингтона. Так ограничение в беседе с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

В России объяснили блокировку сайтов ФБР и ЦРУ
Фото: UnsplashUnsplash

«Для меня было полным удивлением, что у нас работают сайты ЦРУ и ФБР, потому что это абсолютно вражеская организация, которая ведет враждебную деятельность в отношении нашей страны. Логика абсолютно понятна: нечего им совершенно делать, это спецслужбы», — сказал депутат.

Об ограничении доступа к ресурсам официальных американских ведомств стало известно 27 января. Роскомнадзор сообщил, что решение принято из-за распространения сайтами фейков. По данным ведомства, там были выявлены материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации».

В августе в России был заблокирован сайт Государственного департамента США.

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