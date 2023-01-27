Новые регионы перейдут на московское время

Новые регионы России - ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - перейдут на московское время, сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга РФ.
"Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в ее состав четырех новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время", - говорится в сообщении.
Соответствующий законопроект уже внесен в правительство РФ.
"Напомним, ранее все четыре региона жили по киевскому времени, UTC+2 (на час меньше, чем в Москве) и UTC+3 летом. В настоящее время в новых субъектах де-факто действует московское время, а новый законопроект закрепляет этот порядок нормативно", - отмечается в сообщении.
5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. С 23 по 27 сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ.