Роспотребнадзор предостерег от чистки кастрюль корвалолом

Роспотребнадзор не рекомендует использовать корвалол для чистки кастрюль. По словам экспертов, взаимодействие лекарства с элементами посуды не изучалось и может быть различным, в том числе токсичным. Об этом РИА Новости заявила начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

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«Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно», - сказала Раева.

По ее словам, любое использование продукции не по назначению несе в себе опасность, в том числе и лекарственные препараты. Их возможное токсическое действие в результате взаимодействия с элементами посуды не изучалось и может быть различным, в зависимости от обрабатываемого материал.