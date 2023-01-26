Рогозин призвал Стрелкова перестать «чесать языком»

«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

Ранее Стрелков с критикой отозвался о Пригожине. Он отметил, что в российской медиасреде не должен демонстрироваться характер «уголовника и прислуги», подобный характеру основателя ЧВК «Вагнер». В ответ на это Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР в ЧВК «Вагнер» на должность командира отряда. Стрелков ответил, что готов рассмотреть такое предложение, но только если оно будет сделано в личном общении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основные цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.