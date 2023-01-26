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25 минут назад

Рогозин призвал Стрелкова перестать «чесать языком» и уехать в СВО

Ura.Ruиещё 1

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина перестать оправдываться и отправиться в ЛНР на спецоперацию. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил ему вступить в его военную компанию.

Рогозин призвал Стрелкова перестать «чесать языком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

Он также добавил, что готов ответить на возникшие у Стрелкова вопросы при встрече в Донецке.

Ранее Стрелков с критикой отозвался о Пригожине. Он отметил, что в российской медиасреде не должен демонстрироваться характер «уголовника и прислуги», подобный характеру основателя ЧВК «Вагнер». В ответ на это Пригожин пригласил экс-министра обороны ДНР в ЧВК «Вагнер» на должность командира отряда. Стрелков ответил, что готов рассмотреть такое предложение, но только если оно будет сделано в личном общении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основные цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Общество,Евгений Пригожин,Дмитрий Рогозин,Владимир Путин,Роскосмос,
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