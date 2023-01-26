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1 час назад

Фильмы о Гарри Поттере пропадут из онлайн-кинотеатров в России

Илья Родин

Все фильмы о Гарри Поттере в ближайшее время станут недоступными в российских онлайн-кинотеатрах. Это обусловлено тем, что 1 февраля заканчивается срок лицензионных прав на этот контент. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу сервиса Amediateka.

Фильмы о Гарри Поттере пропадут из онлайн-кинотеатров в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Срок лицензионных прав на этот конкретный контент, фильмы вселенной Гарри Поттера, заканчивается в плановом порядке 31 января», - подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» отметили, что фильмы франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» будут доступны до 31 января. Они пояснили, что картины были представлены сервисом Amediateka.

Напомним, что весной 2022 года Disney, Paramount, Universal, Warner Bros. и Sony Pictures заявили об отказе выпускать свои новые фильмы в России. Они объяснили это началом спецоперации на Украине.

Кроме того, летом из библиотек постепенно стали пропадать классические фильмы и сериалы иностранного производства. В частности, были удалены сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска».

Общество,Гарри Поттер,Walt Disney,
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