Фильмы о Гарри Поттере пропадут из онлайн-кинотеатров в России

Все фильмы о Гарри Поттере в ближайшее время станут недоступными в российских онлайн-кинотеатрах. Это обусловлено тем, что 1 февраля заканчивается срок лицензионных прав на этот контент. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу сервиса Amediateka.

«Срок лицензионных прав на этот конкретный контент, фильмы вселенной Гарри Поттера, заканчивается в плановом порядке 31 января», - подчеркнули в пресс-службе.

Сотрудники онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» отметили, что фильмы франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» будут доступны до 31 января. Они пояснили, что картины были представлены сервисом Amediateka.

Напомним, что весной 2022 года Disney, Paramount, Universal, Warner Bros. и Sony Pictures заявили об отказе выпускать свои новые фильмы в России. Они объяснили это началом спецоперации на Украине.