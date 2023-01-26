Мать Смольянинова* вступилась за актера после обвинений Охлобыстина

«Я вообще ничего не комментирую, но избиений точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть не сивой кобылы, а Ивана Охлобыстина», — сказала Мария Смольянинова.

В январе актер Иван Охлобыстин призвал не травить экс-супругу Смольянинова Дарью Мельникову. Он заявил, что она не отвечает за слова ее бывшего мужа. «Он [Смольянинов] ее сильно бил», — добавил звезда «Интернов». При этом сама Мельникова ни разу не заявляла об избиениях со стороны экс-супруга. Она признавалась, что остается в дружеских отношениях с ним после развода. В браке у знаменитостей родилось двое сыновей.