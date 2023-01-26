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45 минут назад

Мать Смольянинова* вступилась за актера после обвинений Охлобыстина

Газета.Ru

Мать Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом) Мария опровергла слова Ивана Охлобыстина, обвинившего актера в избиении бывшей жены. Ее слова передает kp.ru.

Мать Смольянинова* вступилась за актера после обвинений Охлобыстина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вообще ничего не комментирую, но избиений точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть не сивой кобылы, а Ивана Охлобыстина», — сказала Мария Смольянинова.

В январе актер Иван Охлобыстин призвал не травить экс-супругу Смольянинова Дарью Мельникову. Он заявил, что она не отвечает за слова ее бывшего мужа. «Он [Смольянинов] ее сильно бил», — добавил звезда «Интернов». При этом сама Мельникова ни разу не заявляла об избиениях со стороны экс-супруга. Она признавалась, что остается в дружеских отношениях с ним после развода. В браке у знаменитостей родилось двое сыновей.

Ранее Мельникова заявила, что продюсеры новых «Папиных дочек» не взяли ее в сериал на роль Жени.

Общество,Мария Смольянинова,Иван Охлобыстин,Дарья Мельникова,Артур Смольянинов,
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