В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Томас Ян отказался снимать российско-немецкий фильм из-за скандала

Илья Родин

Известный немецкий кинорежиссер Томас Ян, нанятый российской компанией «N Films» для съемок картины «Шпион», заявил о нежелании быть причастным к фильму, рассказал продюсер Александр N. Об этом пишет «Газета.Ru».

Александр N пояснил, что в ФРГ начался скандал. Возмущение общественности вызвало то, что Ян и актер Тиль Швайгер были замечены в работе над российской кинолентой.

«В связи с давлением германской прессы Томас в нарушение договора потребовал удалить упоминания его имени из всех источников, подчеркивая, что «не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией», - подчеркнул продюсер.

По его словам, Ян пригрозил ему обращением в суд в том случае, если в ближайшие дни в материалах о фильме не будут удалены любые упоминания о режиссере.

У российской стороны есть документы, подтверждающие участие Яна в качестве режиссера проекта, подчеркнул продюсер. Вместе с тем, команда проекта не желает портить отношения с известным кинодеятелем, поэтому временно удалила упоминания о нем.

Александр N добавил, что Швайгер предположительно решил устраниться от участия в проекте. Актер перестал выходить на связь, исключил общение с коллегами и прессой.

Ранее сообщалось, что актер Тиль Швайгер, известный зрителям по фильмам «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки», сыграет роль отца бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в российско-германском фильме «Шпион».

Общество,Видео,Тиль Швайгер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители