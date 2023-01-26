Томас Ян отказался снимать российско-немецкий фильм из-за скандала

Известный немецкий кинорежиссер Томас Ян, нанятый российской компанией «N Films» для съемок картины «Шпион», заявил о нежелании быть причастным к фильму, рассказал продюсер Александр N. Об этом пишет «Газета.Ru».

Александр N пояснил, что в ФРГ начался скандал. Возмущение общественности вызвало то, что Ян и актер Тиль Швайгер были замечены в работе над российской кинолентой.

«В связи с давлением германской прессы Томас в нарушение договора потребовал удалить упоминания его имени из всех источников, подчеркивая, что «не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией», - подчеркнул продюсер.

По его словам, Ян пригрозил ему обращением в суд в том случае, если в ближайшие дни в материалах о фильме не будут удалены любые упоминания о режиссере.

У российской стороны есть документы, подтверждающие участие Яна в качестве режиссера проекта, подчеркнул продюсер. Вместе с тем, команда проекта не желает портить отношения с известным кинодеятелем, поэтому временно удалила упоминания о нем.

Александр N добавил, что Швайгер предположительно решил устраниться от участия в проекте. Актер перестал выходить на связь, исключил общение с коллегами и прессой.