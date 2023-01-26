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1 час назад

Гарри Поттер пропадет из онлайн-кинотеатров в России

Ura.Ru

Фильмы серии «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» пропадут из онлайн-кинотеатра «КиноПоиск» после 31 января. Это следует из официального сайта кинотеатра.

«Фильм Гарри Поттер и Филосовский камень доступен до 31 января», — говорится на сайте.

Ограничения касаются также всех фильмов серии. С экрана пропадут и «Фантастические твари».

Уход культовых кинокартин связан с прекращением лицензии на прокат. В СМИ сообщается, контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney истекают в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023 года соответственно. На онлайн-кинотеатре Ivi пока нет информации об уходе кинолент.

Общество,Видео,Гарри Поттер,Walt Disney,
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