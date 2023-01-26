Гарри Поттер пропадет из онлайн-кинотеатров в России

Фильмы серии «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» пропадут из онлайн-кинотеатра «КиноПоиск» после 31 января. Это следует из официального сайта кинотеатра.
«Фильм Гарри Поттер и Филосовский камень доступен до 31 января», — говорится на сайте.
Ограничения касаются также всех фильмов серии. С экрана пропадут и «Фантастические твари».
Уход культовых кинокартин связан с прекращением лицензии на прокат. В СМИ сообщается, контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney истекают в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023 года соответственно. На онлайн-кинотеатре Ivi пока нет информации об уходе кинолент.